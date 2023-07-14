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США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 14 июля 2023, 16:33
США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ
Американский MIM-23 HAWK, фото с сайта Милитарный

США выкупают списанные ЗРК MIM-23 Hawk, проданные Тайваню, чтобы предоставить их Украине в рамках пакета военной помощи.

Источник: тайваньское издание China Times со ссылкой на источник

Детали: Источник издания утверждает, что речь идет о Phase III MIM-23 Hawk, снятых с вооружения в июне. Соглашению о покупке предшествовали консультации правительств США и Тайваня.

ЗРК будут переданы украинской армии для борьбы с российскими беспилотниками и самолетами на малых высотах.

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Министерство национальной обороны Тайваня отклонило запрос Taiwan News о комментарии, однако заявило, что оружие утилизируется в соответствии с правилами. Тайвань заменит списанное оружие комплексом Sky Bow III (TK-3).

Справочно: MIM-23 HAWK – это американский зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия, разработанный компанией Raytheon. Он принят на вооружение в 1960 году и с тех пор прошел несколько программ модернизации. Имеет три поколения: Phase I, Phase II и Phase III.

Сначала комплекс разрабатывали для уничтожения самолетов, позже его доработали для перехвата ракет. Они были на вооружении большого количества европейских стран, среди которых Греция, Нидерланды, Франция, Германия и другие.

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По данным ВВС Тайваня, ракеты Hawk были использованы в 41 боевом учении в период с 1965 по 2017 год, успешно поразив свои цели в более чем 90% случаев. 

Темы: СШАТайваньПВО
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