Представитель Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО, в частности членство Украины

Турция поддерживает расширение НАТО и считает, что расширение Альянса является залогом длительного мира и стабильности в мире.

Об этом в статье для Middle East Eye написал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает "Европейская правда".

"Накануне недавнего саммита в Вильнюсе президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил четкую поддержку Турции относительно членства Украины в НАТО", – отметил Алтун.

По его словам, Турция поддерживает географическое расширение НАТО "не против какой-то конкретной страны", а чтобы Альянс стал всеобъемлющей организацией безопасности, которая будет способствовать достижению стабильности.

Реклама:

"Мы рады, что наши законные беспокойства относительно политики Швеции в сфере борьбы с терроризмом были восприняты нашими союзниками", – пишет он.

Представитель Эрдогана добавил, что саммит в Вильнюсе показал, что "Турция и в дальнейшем будет оставаться сильным партнером и двигать Альянс вперед для решения общих вызовов безопасности в соответствии с нашими требованиями национальной безопасности".

Ранее Эрдоган заявлял, что Украина может рассчитывать на упрощенный процесс вступления в НАТО в будущем. Турецкий президент также поддержал членство Украины в Североатлантическом альянсе.