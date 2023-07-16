Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Представитель Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО, в частности членство Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 15:26

Турция поддерживает расширение НАТО и считает, что расширение Альянса является залогом длительного мира и стабильности в мире.

Об этом в статье для Middle East Eye написал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает "Европейская правда".

"Накануне недавнего саммита в Вильнюсе президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил четкую поддержку Турции относительно членства Украины в НАТО", – отметил Алтун.

Реклама:

По его словам, Турция поддерживает географическое расширение НАТО "не против какой-то конкретной страны", а чтобы Альянс стал всеобъемлющей организацией безопасности, которая будет способствовать достижению стабильности.

"Мы рады, что наши законные беспокойства относительно политики Швеции в сфере борьбы с терроризмом были восприняты нашими союзниками", – пишет он.

Представитель Эрдогана добавил, что саммит в Вильнюсе показал, что "Турция и в дальнейшем будет оставаться сильным партнером и двигать Альянс вперед для решения общих вызовов безопасности в соответствии с нашими требованиями национальной безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Эрдоган заявлял, что Украина может рассчитывать на упрощенный процесс вступления в НАТО в будущем. Турецкий президент также поддержал членство Украины в Североатлантическом альянсе.

Темы: ТурцияЭрдоганНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Турция
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Турецкая компания подарила ГУРовцам "Байрактар" ко Дню Независимости
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: