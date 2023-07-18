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Спор о войне РФ против Украины возник на саммите ЕС и Латинской Америки

"Европейская правда", Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 16:08
Спор о войне РФ против Украины возник на саммите ЕС и Латинской Америки
Саммит EU-CELAC. фото Getty Images

Лидерам стран Европейского Союза, Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите не удалось согласовать совместное заявление по войне России против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров, пишет "Европейская правда"

Детали: Указано, что некоторые латиноамериканские страны пытались избежать четкого осуждения России.

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Как рассказали источники агентства, страны с тесными политическими и экономическими связями с Кремлем, такие как Куба и Никарагуа, сопротивлялись попыткам включить формулировки, осуждающие РФ.

Прибыв на саммит во вторник 18 июля, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что коммюнике должно быть "очень четким по Украине".

По его словам, поздно вечером в понедельник были переговоры по формулировкам, почти каждая страна смогла подписать текст, который четко поддерживает Украину, ее право на независимость, на свободу. Одна или две страны воздержались.

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Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что коммюнике не может быть использовано для "переписывания истории".

"Фактом является то, что Россия напала на Украину... мы должны смотреть правде в глаза", - отметил он.

Он предположил, что заявление может закончиться словами о том, что некоторые конкретные страны не согласны с формулировками относительно Украины.

Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что сожалеет об этом споре.

"Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации, и мы очень удивлены, что в нашей группе есть члены, которые выступают против любой резолюции по войне в Украине.

Мы считаем, что это агрессивная война, и такова позиция Чили", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Сообщалось, что двухдневные переговоры между министрами финансов стран "Группы двадцати" (G20) завершатся во вторник без совместного заявления из-за разногласий между великими державами относительно войны в Украине.

Темы: войнаЕС
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