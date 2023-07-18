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Спор о войне РФ против Украины возник на саммите ЕС и Латинской Америки

"Европейская правда", Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 16:08
Спор о войне РФ против Украины возник на саммите ЕС и Латинской Америки
Саммит EU-CELAC. фото Getty Images

Лидерам стран Европейского Союза, Латинской Америки и Карибского бассейна на саммите не удалось согласовать совместное заявление по войне России против Украины.

Источник: Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров, пишет "Европейская правда"

Детали: Указано, что некоторые латиноамериканские страны пытались избежать четкого осуждения России.

Как рассказали источники агентства, страны с тесными политическими и экономическими связями с Кремлем, такие как Куба и Никарагуа, сопротивлялись попыткам включить формулировки, осуждающие РФ.

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Прибыв на саммит во вторник 18 июля, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что коммюнике должно быть "очень четким по Украине".

По его словам, поздно вечером в понедельник были переговоры по формулировкам, почти каждая страна смогла подписать текст, который четко поддерживает Украину, ее право на независимость, на свободу. Одна или две страны воздержались.

Премьер Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что коммюнике не может быть использовано для "переписывания истории".

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"Фактом является то, что Россия напала на Украину... мы должны смотреть правде в глаза", - отметил он.

Он предположил, что заявление может закончиться словами о том, что некоторые конкретные страны не согласны с формулировками относительно Украины.

Министр иностранных дел Чили Альберто ван Клаверен заявил, что сожалеет об этом споре.

"Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации, и мы очень удивлены, что в нашей группе есть члены, которые выступают против любой резолюции по войне в Украине.

Мы считаем, что это агрессивная война, и такова позиция Чили", - подчеркнул он.

Что предшествовало: Сообщалось, что двухдневные переговоры между министрами финансов стран "Группы двадцати" (G20) завершатся во вторник без совместного заявления из-за разногласий между великими державами относительно войны в Украине.

Темы: войнаЕС
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