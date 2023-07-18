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В дронах, которыми Россия атаковала ночью юг Украины, были западные детали

Александр ШумилинВторник, 18 июля 2023, 16:53
В дронах, которыми Россия атаковала ночью юг Украины, были западные детали

В беспилотниках, которыми Россия атаковала ночью Николаев, были детали изготовленные в странах Запада и Азии. 

Источник: сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь: "На первом фото - иностранный карбюратор двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев...

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Карбюратор, как и еще сотни деталей, сделанные в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером".

 
 

Детали: Ермак добавил, что если в новых "шахедах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие, то ограничений мало. По его словам, нужны новые санкционные ограничения, а также эффективная имплементация и контроль.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью враг атаковал южные регионы Украины, силы ПВО уничтожили 6 "Калибров", запущенных с моря по Одессе, а также 21 "Shahed" в Одесской области и 4 - над Николаевщиной, один человек получил ранения.

Темы: беспилотникиУкраина
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