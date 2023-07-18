В дронах, которыми Россия атаковала ночью юг Украины, были западные детали
Вторник, 18 июля 2023, 16:53
В беспилотниках, которыми Россия атаковала ночью Николаев, были детали изготовленные в странах Запада и Азии.
Источник: сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака
Прямая речь: "На первом фото - иностранный карбюратор двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев...
Карбюратор, как и еще сотни деталей, сделанные в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером".
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Детали: Ермак добавил, что если в новых "шахедах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие, то ограничений мало. По его словам, нужны новые санкционные ограничения, а также эффективная имплементация и контроль.
Предыстория:
- Ночью враг атаковал южные регионы Украины, силы ПВО уничтожили 6 "Калибров", запущенных с моря по Одессе, а также 21 "Shahed" в Одесской области и 4 - над Николаевщиной, один человек получил ранения.
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