В дронах, которыми Россия атаковала ночью юг Украины, были западные детали

В беспилотниках, которыми Россия атаковала ночью Николаев, были детали изготовленные в странах Запада и Азии.

Источник: сообщение руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Прямая речь: "На первом фото - иностранный карбюратор двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев...

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Карбюратор, как и еще сотни деталей, сделанные в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером".

Детали: Ермак добавил, что если в новых "шахедах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие, то ограничений мало. По его словам, нужны новые санкционные ограничения, а также эффективная имплементация и контроль.

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