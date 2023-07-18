Глава Пентагона открыл "Рамштайн": Сейчас ключевой момент в войне

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 14-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в режиме онлайн, заявил, что союзники не остановятся, пока Украина не получит нужное ей вооружение и боеприпасы.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Российская война длится уже более 500 дней, она полностью неспровоцированная, ненужная и несправедливая.

... Спустя более года войны весь мир видит, что Россия не способна достичь целей своей захватнической войны.

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... Украинское контрнаступление обозначает ключевой момент в этой трагической войне. ВСУ взяли инициативу в восстановлении контроля над суверенной территорией Украины".

Детали: Он напомнил, что украинская борьба за свободу - это марафон, а не спринт.

Прямая речь: "Мы поставили Украине ключевые системы вооружений, боеприпасов и мы не собираемся останавливаться. Пусть никто не даст ввести себя в заблуждение, мы продолжим наши усилия, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается, и мы будем продолжать поддерживать защитников Украины, как это было с самого начала российского вторжения".

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Больше деталей: По его словам, участники контактной группы продолжат предоставлять обучение, оборудование для ВСУ, чтобы помочь им в защите Украины и противостоять агрессии в будущем.

Прямая речь: "Украина борется за свое существование, ставки очень высоки, но эта контактная группа никогда не пряталась от вызовов. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и все члены этой контактной группы".

Что этому предшествовало: