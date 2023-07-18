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Силы обороны ежедневно уничтожают россиян и лодки с ДРГ на левобережье Днепра – Гуменюк

Валентина РоманенкоВторник, 18 июля 2023, 17:06
Силы обороны ежедневно уничтожают россиян и лодки с ДРГ на левобережье Днепра – Гуменюк
скриншот из видео ССО

Продвижение украинских войск иногда выглядит незначительным, но общая совокупность успехов Сил обороны является достаточно убедительной; на левобережье Днепра благодаря ВСУ враг ежедневно несет потери.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Продвижение Сил обороны даже на несколько метров не всегда может быть провозглашено и рассматриваться как успех в тот же день. Оно требует закрепления, требует обеспечения безопасности тех, кто в этом задействован. Поэтому не каждый день военные могут сообщать такие новости. Но если все эти успехи сложить вместе, то сводка выглядит достаточно убедительно".

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Детали: В частности, по данным Гуменюк, ежедневно на левобережье от 20 до 90 россиян благодаря работе ВСУ "идут курсом русского военного корабля".

"Туда же мы направляем лодки, которые они отобрали у населения на левобережье и обустроили их под диверсионно-разведывательные группы", - добавила она.

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Темы: Херсонская областьвойнаконтрнаступление
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