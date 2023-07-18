Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести

Станислав ПогориловВторник, 18 июля 2023, 19:35
Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести
Фото: ВРУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увольнении с военной службы мобилизованных и контрактников, у которых близкие родственники погибли на войне, или пропали без вести.

Источник: сайт ВРУ

Детали: Отмечается, что законопроект № 8009 о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения "возвращен с подписью президента Украины".

Законом установлены основания для увольнения с военной службы во время военного положения военных, чьи близкие родственники - муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, - погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Реклама:

Что предшествовало: 3 мая 2023 года Верховная Рада дала разрешение на увольнение с военной службы мобилизованных и контрактников, у которых близкие родственники погибли на войне, или пропали без вести.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин продлит действие ПСО и снизит вдвое базовую цену на газ "Нафтогаза" - Кубраков

фото, видео, дополнено от 10:31Кривой Рог: ракеты попали в 9-этажку и учебное заведение, 4 погибших и 43 раненых

Падение вертолета в Броварах: версия диверсии не подтвердилась — Костин

фотоВ Грузию прибыл круизный лайнер со сторонниками Путина на борту: начались протесты

В боях за Украину погиб актер Евгений Светличный

видеоЖурналисты CNN побывали на секретной базе, где испытывают украинские морские дроны

Все новости...
Зеленский
Зеленский собирал ставку: говорили о зерне, портах, ситуации на фронте
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
13:42
Инфляция в еврозоне — самая низкая с начала войны в Украине из-за падения цен на энергоносители
13:39
Россияне второй раз за день обстреляли Херсон, есть погибший
13:29
Украина восстановила 100% предприятий тепловой генерации, поврежденных россиянами - Кубраков
13:29
видеоБойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя
13:13
"Ректору" луганского вуза, который помогал проводить псевдореферендум, объявили подозрение
13:10
Кабмин продлит действие ПСО и снизит вдвое базовую цену на газ "Нафтогаза" - Кубраков
13:09
Понадобится еще много оружия, но не только импортного: может ли Украина производить больше
13:00
фото, видео, дополнено от 10:31Кривой Рог: ракеты попали в 9-этажку и учебное заведение, 4 погибших и 43 раненых
12:44
Продал бесплатное программное обеспечение: предприниматель из Киева присвоил 7 миллионов воинской части
12:43
"Круизный десант" РФ в Батуми: автобус с россиянами забросали бутылками, задержали украинку
Все новости...
Реклама: