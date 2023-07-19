Врагу не удалось восстановить утраченное положение в Запорожской и Донецкой областях – сводка

За прошедшие сутки враг пытался восстановить утраченные положения в районах Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, но ему это не удалось.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки российские оккупанты также нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины - задействовали 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БпЛА противника.

Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось более 20 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, под огонь попали Середина-Буда, Поповка, Искрисковщина, Волфино, Степное Сумской области и Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону.

Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Синьковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Лиман, Берестовое и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Ступочки, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Максимильяновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в районах Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области противник совершил неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары возле Большой Новоселки, Макаровки и Ровнополя. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Свободное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобково, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь Днепропетровской области; Бургунка, Херсон Садовое, Береговое и Великанское Херсонской области и Очаков Николаевской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, во временно захваченном Скадовске Херсонской области российские оккупанты с 10 июля активизировали использование порта для вывоза зерна урожая этого года в свои порты.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.