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Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 11:31
Кыргызстан продает России технику для войны против Украины, США готовят санкции – WP
ФОТО: UNSPLASH

США готовят санкции против Кыргызстана, который поставляет России подсанкционное оборудование и электронику.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Представители администрации Байдена говорят, что они особенно обеспокоены ролью, которую играет Кыргызстан. Сейчас там размещены многочисленные предприятия, которые стали каналом для западных и азиатских товаров, которые Россия не может легально получить в другом месте.

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Согласно публикации, после месяцев безрезультатных визитов американских и европейских дипломатов в столицу Кыргызстана Бишкек администрация Байдена готовит новые экономические меры для давления на страну с целью прекращения торговли с РФ.

Санкции или черный список компаний, обвиняемых в нарушениях, могут ввести уже на этой неделе, сказали два американских чиновника, которые говорили на условиях анонимности.

Прямая речь источника: "Кыргызстан, хоть и небольшой по сравнению с другими странами, является ярким примером того, что все факторы действуют одновременно, чтобы создать среду, благоприятную для уклонения от (санкций. - Ред.)".

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Больше деталей: Общедоступные торговые документы демонстрируют масштабы киргизского теневого рынка. Записи показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию стремительно вырос в 2022 году, увеличившись на 250% по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину.

Некоторые товары, такие как оптические прицелы, Кыргызстан никогда не экспортировал в Россию.

Торговые документы также свидетельствуют о высоком уровне координации с Москвой в сфере закупок. Записи показывают, что в феврале и в марте киргизские компании осуществляли массовые закупки чувствительной электроники - в том числе специализированных полупроводников и усилителей напряжения на сотни тысяч долларов - у китайских и южнокорейских компаний.

Почти такое же количество тех же типов электроники было экспортировано из Кыргызстана в Россию за тот же период, свидетельствуют документы.

Российские фирмы, которые получали товары, в большинстве случаев были известными поставщиками российской оборонной промышленности, сказал высокопоставленный американский чиновник.

Очевидная согласованность транзакций с третьими сторонами была расценена как работа российских спецслужб, которые, по словам американских чиновников, теперь принимают непосредственное участие в схемах, направленных на обход экономических санкций.

Напомним:

Темы: СШАКыргызстанРосcиясанкции
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