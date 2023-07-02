Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Роспропаганда: Кремль заплатил компаниям Пригожина более триллиона рублей

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 13:12
Роспропаганда: Кремль заплатил компаниям Пригожина более триллиона рублей
НАЕМНИКИ ВОЗЛЕ ЦЕНТРА ЧВК "ВАГНЕР" В РОССИЙСКОМ ПЕТЕРБУРГЕ. ФОТО GETTY IMAGES

Пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе назвал общую сумму контрактов, которые государство заключило с ЧВК Вагнера и холдингом "Конкорд" Евгения Пригожина - Кремль потратил не менее триллиона рублей.

Источник: Киселев, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Киселева: "Группа "Вагнер" в рамках заключённых с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион.

По другим контрактам пригожинский холдинг отдельно "Конкорд" оказал услуг на сумму еще в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".

Реклама:

Детали: Эту информацию распространяют кремлевские СМИ.

Вероятно, речь идет о средствах, полученных пригожинскими компаниями за все время их существования. ЧВК "Вагнер" была создана 10 лет назад – в 2013 году.

Справка: Российский диктатор Владимир Путин неоднократно в течение нескольких лет заявлял, якобы Кремль не имеет отношения к "Вагнеру".

ВИДЕО ДНЯ

Только после неудавшегося путча глава России признал, что платит "Вагнеру".

Напомним: Путин заявил, что с мая 22 года по май 23-го Россия заплатила ЧВК "Вагнер" почти миллиард долларов (86 миллиардов рублей).

1 июля в РФ запустили кампанию против вагнеровцев – в эфире российского пропагандистского "Первого канала" сообщили о неэффективности ЧВК "Вагнер" по сравнению с вояками РФ.

Темы: ВагнерРосcияпропагандатерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоУ Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров

видео"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими

Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов

Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16

500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

фото, видеоЗеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам

Все новости...
Киевщина: обломки российских БПЛА повредили дома, есть раненый
Россияне обстреляли многоэтажку в Херсоне, есть раненые
В субботу в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы россиян - мэр
В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк
Последние новости
20:17
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
20:00
Канада тоже не поддержала решение США предоставить кассетные боеприпасы
19:49
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
19:48
Польша перебросила более 1000 военных на границу с Беларусью
19:29
фотоУ Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
19:25
В Литве объяснили закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью
19:17
Россияне безуспешно пытались наступать на 4 направлениях – сводка Генштаба
18:47
Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ
18:45
McDonald's вводит ограничения на использование помидоров в Индии из-за резкого подъема цен
18:33
В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов "никоим образом" не изменит ход войны
Все новости...
Реклама: