Пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе назвал общую сумму контрактов, которые государство заключило с ЧВК Вагнера и холдингом "Конкорд" Евгения Пригожина - Кремль потратил не менее триллиона рублей.

Источник: Киселев, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Киселева: "Группа "Вагнер" в рамках заключённых с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион.

По другим контрактам пригожинский холдинг отдельно "Конкорд" оказал услуг на сумму еще в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".

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Детали: Эту информацию распространяют кремлевские СМИ.

Вероятно, речь идет о средствах, полученных пригожинскими компаниями за все время их существования. ЧВК "Вагнер" была создана 10 лет назад – в 2013 году.

Справка: Российский диктатор Владимир Путин неоднократно в течение нескольких лет заявлял, якобы Кремль не имеет отношения к "Вагнеру".

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Только после неудавшегося путча глава России признал, что платит "Вагнеру".

Напомним: Путин заявил, что с мая 22 года по май 23-го Россия заплатила ЧВК "Вагнер" почти миллиард долларов (86 миллиардов рублей).

1 июля в РФ запустили кампанию против вагнеровцев – в эфире российского пропагандистского "Первого канала" сообщили о неэффективности ЧВК "Вагнер" по сравнению с вояками РФ.