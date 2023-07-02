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Роспропаганда: Кремль заплатил компаниям Пригожина более триллиона рублей

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 13:12
Роспропаганда: Кремль заплатил компаниям Пригожина более триллиона рублей
НАЕМНИКИ ВОЗЛЕ ЦЕНТРА ЧВК "ВАГНЕР" В РОССИЙСКОМ ПЕТЕРБУРГЕ. ФОТО GETTY IMAGES

Пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе назвал общую сумму контрактов, которые государство заключило с ЧВК Вагнера и холдингом "Конкорд" Евгения Пригожина - Кремль потратил не менее триллиона рублей.

Источник: Киселев, которого цитируют "РИА Новости"

Прямая речь Киселева: "Группа "Вагнер" в рамках заключённых с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей. Это под триллион.

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По другим контрактам пригожинский холдинг отдельно "Конкорд" оказал услуг на сумму еще в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".

Детали: Эту информацию распространяют кремлевские СМИ.

Вероятно, речь идет о средствах, полученных пригожинскими компаниями за все время их существования. ЧВК "Вагнер" была создана 10 лет назад – в 2013 году.

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Справка: Российский диктатор Владимир Путин неоднократно в течение нескольких лет заявлял, якобы Кремль не имеет отношения к "Вагнеру".

Только после неудавшегося путча глава России признал, что платит "Вагнеру".

Напомним: Путин заявил, что с мая 22 года по май 23-го Россия заплатила ЧВК "Вагнер" почти миллиард долларов (86 миллиардов рублей).

1 июля в РФ запустили кампанию против вагнеровцев – в эфире российского пропагандистского "Первого канала" сообщили о неэффективности ЧВК "Вагнер" по сравнению с вояками РФ.

Темы: ВагнерРосcияпропагандатерроризм
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