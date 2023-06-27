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"Вагнер" полностью финансируется из госбюджета: получил $1 млрд – Путин

Евгений КизиловВторник, 27 июня 2023, 16:07
Вагнер полностью финансируется из госбюджета: получил $1 млрд – Путин
Наемники возле центра ЧВК "Вагнер" в российском Петербурге. Фото Getty Images

Участие "ЧВК Вагнер" в войне против Украины финансируется исключительно из госбюджета России. За год группа получила более миллиарда долларов.

Источник: опубликованное российскими СМИ видео Путина в Кремле якобы на встрече с военными, которые сдерживали штурм группы "Вагнер"

Прямая речь: "Содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством… Только с мая 22 года по май 23-го на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублей (более 1 млрд долларов)".

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Темы: ВагнерПригожинПутинденьги
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