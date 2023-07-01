Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации вагнеровцев

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 14:31
Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации вагнеровцев
скриншот из выпуска российской пропаганды

В эфире российского пропагандистского "Первого канала" сообщили о неэффективности ЧВК "Вагнер" по сравнению с вояками РФ.

Источник: "Медуза", "Первый канал"

Детали: В сюжете россияне сравнили бои за Мариуполь и за Бахмут.

Реклама:

Первый город оккупанты называют "одним из важнейших центров украинской металлургии", из которого "восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон со считавшейся неприступной "Азовсталью" и крайне мотивированным батальоном „Азов"".

Отмечается, якобы население города составляло 425 тысяч человек.
Пропагандисты говорят, что Мариуполь оккупировали войска минобороны РФ и Росгвардии за 71 день.

После этого в сюжете начинают говорить о Бахмуте, якобы "не самом важном с точки зрения фронта" городе с населением 72 тысячи человек.

ВИДЕО ДНЯ

Пропаганда подчеркивает, что вагнеровцы уничтожали и захватывали город более 7,5 месяца.

СМИ напоминают, что 21 мая, когда глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута, на этом же "Первом канале" радовались "событию исторического масштаба".

Пропаганда добавляет, что они "не хотят умалить" действия оккупантов, а лишь предлагают "задуматься над мифом мощности вагнеровцев".

Предыстория:

Темы: РосcияпропагандаВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Раненым и больным военным отныне проще получить отпуска и увольнения - Минобороны
В Грузию привезли тела еще двух добровольцев, погибших в рядах сил обороны Украины
Россия обстреляла Херсон: снаряд попал в дом, пострадали двое детей
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: