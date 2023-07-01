Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации вагнеровцев
В эфире российского пропагандистского "Первого канала" сообщили о неэффективности ЧВК "Вагнер" по сравнению с вояками РФ.
Источник: "Медуза", "Первый канал"
Детали: В сюжете россияне сравнили бои за Мариуполь и за Бахмут.
Первый город оккупанты называют "одним из важнейших центров украинской металлургии", из которого "восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон со считавшейся неприступной "Азовсталью" и крайне мотивированным батальоном „Азов"".
Отмечается, якобы население города составляло 425 тысяч человек.
Пропагандисты говорят, что Мариуполь оккупировали войска минобороны РФ и Росгвардии за 71 день.
После этого в сюжете начинают говорить о Бахмуте, якобы "не самом важном с точки зрения фронта" городе с населением 72 тысячи человек.
Пропаганда подчеркивает, что вагнеровцы уничтожали и захватывали город более 7,5 месяца.
СМИ напоминают, что 21 мая, когда глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута, на этом же "Первом канале" радовались "событию исторического масштаба".
Пропаганда добавляет, что они "не хотят умалить" действия оккупантов, а лишь предлагают "задуматься над мифом мощности вагнеровцев".
July 1, 2023
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".
- Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа, но каких-то громких заявлений по этому поводу не делал. Российский диктатор собрал совещание с участием руководителей силовых ведомств, но на нем он только поблагодарил их за якобы "подавление" мятежа наемников ЧВК "Вагнер". Путин также поблагодарил и самих "вагнеровцев" − якобы за то, что "не пошли на братоубийственное кровопролитие".