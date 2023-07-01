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Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации вагнеровцев

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 14:31
Российская пропаганда запустила кампанию по дискредитации вагнеровцев
скриншот из выпуска российской пропаганды

В эфире российского пропагандистского "Первого канала" сообщили о неэффективности ЧВК "Вагнер" по сравнению с вояками РФ.

Источник: "Медуза", "Первый канал"

Детали: В сюжете россияне сравнили бои за Мариуполь и за Бахмут.

Первый город оккупанты называют "одним из важнейших центров украинской металлургии", из которого "восемь лет целенаправленно делали мощный укрепрайон со считавшейся неприступной "Азовсталью" и крайне мотивированным батальоном „Азов"".

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Отмечается, якобы население города составляло 425 тысяч человек.
Пропагандисты говорят, что Мариуполь оккупировали войска минобороны РФ и Росгвардии за 71 день.

После этого в сюжете начинают говорить о Бахмуте, якобы "не самом важном с точки зрения фронта" городе с населением 72 тысячи человек.

Пропаганда подчеркивает, что вагнеровцы уничтожали и захватывали город более 7,5 месяца.

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СМИ напоминают, что 21 мая, когда глава вагнеровцев Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута, на этом же "Первом канале" радовались "событию исторического масштаба".

Пропаганда добавляет, что они "не хотят умалить" действия оккупантов, а лишь предлагают "задуматься над мифом мощности вагнеровцев".

Предыстория:

Темы: РосcияпропагандаВагнер
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