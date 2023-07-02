Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия сохранится в нынешнем виде – Данилов

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 20:36
Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия сохранится в нынешнем виде – Данилов
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия будет существовать в нынешнем виде.

Источник: Данилов в интервью немецкому изданию Bild

Прямая речь: "Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться".

Реклама:

Детали: По его словам, Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде. Кремль "не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности", отметил Данилов.

Мятеж "вагнеровцев" показал, что "Россия не является государством", сказал секретарь СНБО. "Запад должен понять, что Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе", - добавил он.

Данилов рассказал, что во время мятежа наемников "Вагнера" Украина проанализировала, как с ним справились в российских регионах.

ВИДЕО ДНЯ

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада... Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", - сказал секретарь СНБО.

Темы: ДаниловРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: