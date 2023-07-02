Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия сохранится в нынешнем виде – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Запад должен распрощаться с иллюзией, что Россия будет существовать в нынешнем виде.

Источник: Данилов в интервью немецкому изданию Bild

Прямая речь: "Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться".

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Детали: По его словам, Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия сохранится в нынешнем виде. Кремль "не может контролировать такую большую территорию, у него нет возможности", отметил Данилов.

Мятеж "вагнеровцев" показал, что "Россия не является государством", сказал секретарь СНБО. "Запад должен понять, что Россия фрагментирована, и нет силы, которая могла бы удержать ее вместе", - добавил он.

Данилов рассказал, что во время мятежа наемников "Вагнера" Украина проанализировала, как с ним справились в российских регионах.

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"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада... Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", - сказал секретарь СНБО.