За минувшие сутки произошло около 30 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 19 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло около 30 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки враг задействовал для массированного ракетно-авиационного удара по территории Украины 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

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По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожено 13 крылатых ракет "Калибр", управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 ударных БпЛА "Shahed".

Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось около 30 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе села Гремячка Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Горск, Елино, Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Мирополье, Покровка Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Волчанск, Малая Волчья и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки Луганской области и Ямполя, Серебрянки и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине области и Торское, Верхнекаменское, Берестовое и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки. Враг нанес авиаудар возле Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Ласточкино, Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Лобково Запорожской области; Дудчаны, Казацкое, Львовское, Ивановка, Антоновка, Береговое, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.