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ISW объяснил, почему РФ наносит удары по украинским портам

"Украинская правда"Пятница, 21 июля 2023, 05:17
ISW объяснил, почему РФ наносит удары по украинским портам
Атакованная портовая инфраструктура Черноморска, фото Минагрополитики

РФ пытается создать ощущение неотложности своего возвращения к Черноморской зерновой инициативе, усиливая удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также угрожая атаковать гражданские суда в Черном море, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Украина собирает большую часть своего урожая в июле-августе, и удары России по украинской портовой и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше осложнить способность Украины освободить место для зерна нового урожая. Длительные перебои в зерновой логистике в Украине, вероятно, будут иметь все большее влияние на поставки зерна, усиливая ощущение неотложности, которое Кремль надеется создать.

Кремль регулярно прибегает к эскалационной риторике относительно поддержки Западом Украины, пытаясь повлиять на его поведение. Непонятно, в какой степени российские силы намерены наносить удары по гражданским судам в Черном море, хотя Кремль, вероятно, считает, что это заявление будет иметь сдерживающий эффект на морскую активность в Черном море и создаст условия, напоминающие полную блокаду украинских портов в начале полномасштабного вторжения".

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Детали: В ISW считают, что попытка добиться экономических уступок от Запада может подорвать международные усилия Кремля, поставив под угрозу поставки продовольствия в несколько стран, которые являются целевой аудиторией Кремля.

"Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также военно-морские действия продолжают иллюстрировать, что Кремль готов использовать военно-морские силы и средства высокоточного оружия для решения насущных экономических проблем, а не для операций в Украине", – добавили в институте.

Темы: войнаОдессапорты
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