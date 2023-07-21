За минувшие сутки произошло 32 боевых столкновения с врагом – Генштаб

В течение 20 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 32 боевых столкновения на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К", 4 крылатые ракет Х-22, 7 крылатых ракет "Оникс" и 19 ударных БпЛА типа "Shahed". По результатам боевой работы, противовоздушной обороной уничтожено 2 крылатые ракеты "Калибр", 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" и 13 ударных БпЛА типа "Shahed".

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Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось 32 боевых столкновения".

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Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Семеновки, Новгород-Северского Черниговской области, Грабовского Сумской области и города Сумы. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Басовка, Волфино Сумской области и Уды, Казачья Лопань, Одноробовка, Старица, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки, что на Харьковщине. Артиллерийским и минометным вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Западное, Фиголевка, Каменка, Красное Первое, Купянск, Кучеровка, Моначиновка и Тополя Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Берестовое, Кисловка и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника на юго-западной окраине Клещеевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Часов Яр и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес авиационные удары в районах Северного и города Авдеевка. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Авдеевка, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Желанное Первое, Победа и Георгиевка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы, Угледара, Сторожевого, Макаровки, Благодатного и совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Водяное, Благодатное и Отрадное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Егоровки, Пятихаток Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новоданиловка, Малиновка, Гуляйполе, Лобково, Железнодорожное, Белогорье, Запорожской области; Понятовка, Тягинка, Красный Маяк, Антоновка, Зимовник Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также нашими защитниками был уничтожен разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника.