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Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины на €20 млрд

"Европейская правда"Пятница, 21 июля 2023, 07:39
Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины на €20 млрд
ФЛАГ ВЕНГРИИ, БУДАПЕШТ, ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Венгрия выступила против попытки ЕС создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico

Детали: В четверг министры иностранных дел встретились в Брюсселе и впервые обсудили предложение, предусматривающее выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины и обучение украинских войск.

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Но во время встречи Венгрия заявила, что она будет возражать против этого плана, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что до вычеркивания OTP Будапешт не одобрит выделение средств для Европейского фонда мира, используемого Брюсселем для поддержки поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры по новым финансовым обязательствам по Европейскому фонду мира, пока не будет решен вопрос OTP", – сказал Сиярто в четверг.

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В настоящее время ЕС выделил около 4 миллиардов евро для фонда после вторжения России в Украину. Но в Брюсселе хотят создать более стабильный источник денег, чтобы избежать необходимости постоянно вести сложные разговоры о пополнении фонда.

Эти планы являются частью более широких усилий Запада предоставить Украине более постоянные "гарантии безопасности", о чем говорили на недавнем саммите НАТО в Литве.

Как ранее писали СМИ, Евросоюз стремится к одобрению этой инициативы к осени.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных "спонсоров войны".

Темы: Венгрияпомощь Украине
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