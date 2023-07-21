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Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины на €20 млрд

"Европейская правда"Пятница, 21 июля 2023, 07:39
Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины на €20 млрд
ФЛАГ ВЕНГРИИ, БУДАПЕШТ, ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Венгрия выступила против попытки ЕС создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки армии Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico

Детали: В четверг министры иностранных дел встретились в Брюсселе и впервые обсудили предложение, предусматривающее выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины и обучение украинских войск.

Но во время встречи Венгрия заявила, что она будет возражать против этого плана, пока Украина не исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что до вычеркивания OTP Будапешт не одобрит выделение средств для Европейского фонда мира, используемого Брюсселем для поддержки поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры по новым финансовым обязательствам по Европейскому фонду мира, пока не будет решен вопрос OTP", – сказал Сиярто в четверг.

В настоящее время ЕС выделил около 4 миллиардов евро для фонда после вторжения России в Украину. Но в Брюсселе хотят создать более стабильный источник денег, чтобы избежать необходимости постоянно вести сложные разговоры о пополнении фонда.

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Эти планы являются частью более широких усилий Запада предоставить Украине более постоянные "гарантии безопасности", о чем говорили на недавнем саммите НАТО в Литве.

Как ранее писали СМИ, Евросоюз стремится к одобрению этой инициативы к осени.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных "спонсоров войны".

Темы: Венгрияпомощь Украине
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