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Враг давит на 5 направлениях фронта, состоялось 33 боевых столкновения – Генштаб

Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 19:34
Враг давит на 5 направлениях фронта, состоялось 33 боевых столкновения – Генштаб
фото - 36 обрмп

Кроме ракетных ударов российские оккупанты 21 июля нанесли 12 авиационных ударов, на фронте произошло 33 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба

Детали: С начала суток российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр", 4 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", 6 крылатых ракет "Оникс", 1 крылатую ракету Х-59 и 1 зенитную управляемую ракету с ЗРК С-300.

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Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожено и повреждено более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 33 боевых столкновения.

Сообщается, что на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Надежда, Макеевка, Невское Луганской области и Серебрянский лес, Диброва Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Григорьевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

Темы: войнаГенштаб
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