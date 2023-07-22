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Rheinmetall передаст Украине новые боеприпасы для сбивания российских дронов

"Европейская правда", Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 19:34
Rheinmetall передаст Украине новые боеприпасы для сбивания российских дронов
иллюстративное фото picture alliance via Getty Images

Новые зенитные боеприпасы к самоходным установкам Gepard, которые имеют важное значение для сбивания российских дронов, должны передать передовым частям ВСУ уже в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bild

Детали: По информации издания, чтобы решить проблему острой нехватки боеприпасов, компания Rheinmetall установила новую производственную линию на своем заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония) за несколько месяцев – то, что обычно занимает годы.

Отмечается, что Rheinmetall должна поставить 300 тысяч снарядов для Gepard, 40 тысяч из которых будут поставлены в этом году.

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Как говорится в материале, из-за дефицита боеприпасов украинские военные обычно делают только по пять залпов, хотя за одну очередь пушки этих установок выстреливают до 20 снарядов.

В Германии возникла нехватка запасов этих боеприпасов, ведь Gepard датируется 1980-ми годами, и документации на управление ими осталось. Поэтому инженеры переделали существующие 35-мм боеприпасы, предназначенные для бортового вооружения БМП, чтобы использовать их в зенитных установках.

"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", – сказал глава Rheinmetall Армин Паппергер.

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Что предшествовало: Германия отчиталась о доставленной в Украину партию военной помощи, среди которой – шесть установок Gepard, 3 230 снарядов калибра 155 мм и многое другое.

Перед этим стало известно, что Германия в сотрудничестве с Соединенными Штатами до конца года намерена передать Украине еще 45 зенитных самоходных установок Gepard для укрепления ее противовоздушной обороны.

Темы: Германияпомощь Украинеоружие
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