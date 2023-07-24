Посол США об атаках на порты: Россия обострила войну против украинцев

Посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк отметила, что Россия снова обострила войну против Украины и глобальной продовольственной безопасности.

Источник: Бриджит Бринк в Twitter, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Бринк, "Россия снова обострила свою войну против украинцев, их средств к существованию и глобальной продовольственной безопасности".

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Прямая речь: "В то время как атаки РФ на порты и зерновые хранилища наносят еще один удар по Украине и наиболее уязвимым странам мира, мы будем продолжать поддерживать Украину в экспорте продовольствия тем, кто в нем нуждается".

Russia again escalated its war on Ukrainians, their livelihoods, and global food security. While Russia's attacks on ports and grain storage strike another blow to Ukraine and the world's most vulnerable, we will continue supporting Ukraine in exporting food to those who need it. pic.twitter.com/gX1zEdYyxj — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 24, 2023

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