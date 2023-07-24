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Посол США про атаки на порти: Росія загострила війну проти українців

"Європейська правда", Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 24 липня 2023, 18:30

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк наголосила, що Росія знову загострила війну проти України та глобальної продовольчої безпеки.

Джерело: Бріджит Брінк в Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Брінк, "Росія знову загострила свою війну проти українців, їхніх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки".

Пряма мова: "У той час як атаки РФ на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує".

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Теми: СШАпортивійнаРосія
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