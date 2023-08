Посол США про атаки на порти: Росія загострила війну проти українців

Посол Сполучених Штатів у Києві Бріджит Брінк наголосила, що Росія знову загострила війну проти України та глобальної продовольчої безпеки.

Джерело: Бріджит Брінк в Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Брінк, "Росія знову загострила свою війну проти українців, їхніх засобів до існування та глобальної продовольчої безпеки".

Пряма мова: "У той час як атаки РФ на порти та зернові сховища завдають ще одного удару Україні та найбільш уразливим країнам світу, ми продовжуватимемо підтримувати Україну в експорті продовольства тим, хто його потребує".

Russia again escalated its war on Ukrainians, their livelihoods, and global food security. While Russia's attacks on ports and grain storage strike another blow to Ukraine and the world's most vulnerable, we will continue supporting Ukraine in exporting food to those who need it. pic.twitter.com/gX1zEdYyxj