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Минус 600 оккупантов, 12 танков и 30 артсистем − потери России за сутки

Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 08:21
Минус 600 оккупантов, 12 танков и 30 артсистем − потери России за сутки
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 600 оккупантов, 30 артиллерийских систем, 13 ББМ и 14 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 243 220 (+600) человек ликвидировано,
  • танков - 4 174 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 8 131 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 4 705 (+30) ед,
  • РСЗО - 698 (+1) ед,
  • средств ПВО - 454 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 977 (+14) ед,
  • крылатых ракет - 1 307 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7 194 (+12) ед,
  • специальной техники - 703 (+5) ед.

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcияоккупацияВооруженные силы
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