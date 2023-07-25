Минус 600 оккупантов, 12 танков и 30 артсистем − потери России за сутки
Вторник, 25 июля 2023, 08:21
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 600 оккупантов, 30 артиллерийских систем, 13 ББМ и 14 беспилотников.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 243 220 (+600) человек ликвидировано,
- танков - 4 174 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 8 131 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 4 705 (+30) ед,
- РСЗО - 698 (+1) ед,
- средств ПВО - 454 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 977 (+14) ед,
- крылатых ракет - 1 307 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7 194 (+12) ед,
- специальной техники - 703 (+5) ед.
Данные уточняются.