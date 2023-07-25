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ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки и имеют успех в районе Старомайорского – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 09:20
ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки и имеют успех в районе Старомайорского – Генштаб
иллюстративное фото Генштаб

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска имели успех на направлении Старомайорского на южном фронте, также защитники наступают у Бахмута.

Источник: Ковалев на брифинге, Military Media Center

Прямая речь: "В направлении Старомайорского имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение своих подразделений, применяет резервы".

 

Детали: Также силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки на Бахмутском направлении.

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По словам представителя, украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут: "В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки".

 

При этом россияне безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещеевки.

Темы: Донецкая областьвойна
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