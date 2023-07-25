Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США передают Украине очередной пакет оружия стоимостью $400 миллионов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 20:32
США передают Украине очередной пакет оружия стоимостью $400 миллионов
фото: Getty Images

Минобороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость 400 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Новый пакет помощи США, как и предполагалось, предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й такой транш с февраля 2022 года.

Помощь содержит в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также 120-мм и 60-мм минометные мины.

Реклама:

Кроме того, в пакете американской военной помощи – ракеты TOW, беспилотные авиационные комплексы Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, "тактические аэронавигационные системы", подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, приборы ночного видения и тепловизионные системы, а также запчасти и учебные боеприпасы.

Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.

Напомним: Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина

На фронте погиб экс-нардеп

Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT

В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили

В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина

Все новости...
Сырский съездил к бригадам, которые воюют на сложных направлениях: обсудили планы
Бундесвер указал на недостатки украинского контрнаступления - СМИ
В Беларусь прибыла еще одна колонна "Вагнера": теперь с броневыми "Щуками"
США о строительстве завода "Шахедов" в РФ: Будет на порядки больше дронов
Последние новости
08:44
фото Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина
08:25
У Зеленского намекнули, какие вопросы возьмут на себя разные государства в украинской "формуле мира"
08:14
Украинские воины уничтожили уже более 250 тысяч оккупантов
07:56
В России заявили о сбитии беспилотника в Калужской области
07:36
фотоВраг атаковал Днепропетровскую область ракетой, возник пожар
07:12
В Чаплинку привезли два грузовых автомобиля с трупами оккупантов – штаб
06:46
Под плотным огнем вражеской авиации защитники отбили атаки в районе Авдеевки – сводка
06:36
Цукерберг предложил дату боя с Маском
05:50
Военные США отреагировали на китайские и российские суда возле Аляски
04:52
На оккупированной Херсонщине россияне создали "школы" по фальсификации выборов – сопротивление
Все новости...
Реклама: