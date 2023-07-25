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США передают Украине очередной пакет оружия стоимостью $400 миллионов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 20:32
США передают Украине очередной пакет оружия стоимостью $400 миллионов
фото: Getty Images

Минобороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость 400 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Новый пакет помощи США, как и предполагалось, предоставляется через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже 43-й такой транш с февраля 2022 года.

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Помощь содержит в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также 120-мм и 60-мм минометные мины.

Кроме того, в пакете американской военной помощи – ракеты TOW, беспилотные авиационные комплексы Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, "тактические аэронавигационные системы", подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, приборы ночного видения и тепловизионные системы, а также запчасти и учебные боеприпасы.

Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.

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Напомним: Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

Темы: СШАУкраинаоружие
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