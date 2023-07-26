Путин не уверен, что может сплотить "российскую элиту" – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что ситуация вокруг мятежа "Вагнера" и неспособности Кремля оперативно на нее среагировать, свидетельствуют о неуверенности российского диктатора Владимира Путина в возможности сплотить "российскую элиту".

Источник: ISW

Детали: Издание The Washington Post сообщило 25 июля, что украинские и европейские силовики заявили, что Путин не отдавал приказов в течение большей части 24 июня, несмотря на предупреждение российских спецслужб о вероятности мятежа минимум за два-три дня до него.

Реклама:

По сообщению, Путин и Кремль не отреагировали оперативно на бунт группы Вагнера 24 июня, оставив местным российским чиновникам принимать решения относительно похода так называемой ЧВК на Москву.

Специалисты пришли к выводу, что в этом случае отсутствие реакции Кремля и Путина указывает на то, что российский аппарат безопасности, вероятно, не был готов к прямому вызову российскому военному руководству и, вероятно, не имел возможности быстро положить конец мятежу.

Кремль, вероятно, осознает, что его "паралич" (неспособность реагировать - ред.) показал степень нестабильности режима, и, похоже, консолидирует аппарат внутренней безопасности России в Росгвардии, чтобы подготовиться к дальнейшим внутренним угрозам и продемонстрировать решимость.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, говорится в отчете, неспособность Путина действовать быстро также свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности сплотить вокруг себя так называемую российскую элиту, и может указывать на то, насколько фракционной стала внутренняя кремлевская политика.

Президент России Владимир Путин продолжил выражать обеспокоенность потенциальными угрозами, которые могут возникнуть со стороны "ЧВК Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина во время продленного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.

Как отмечают аналитики, решение Путина продлить встречу с Лукашенко, вероятно, свидетельствует о том, что российский диктатор продолжает беспокоиться по поводу "Вагнера", и, похоже, Лукашенко не смог его успокоить.

Также, по мнению аналитиков, Лукашенко, вероятно, стремится использовать свою власть над "ЧВК Вагнер", чтобы добиться уступок от Путина.

В частности, он пытался использовать беспокойство Путина на протяжении всего визита в Россию, чтобы добиться благоприятных условий в белорусско-российских отношениях, одновременно отклонив требования Путина о более тесной интеграции в Союзное государство и поддержке войны России в Украине.

Кроме того, в обзоре обращают внимание га то, что руководство пытается уменьшить вакуум в сфере безопасности, образовавшийся после ухода "Вагнера" путем создания формализованных, но децентрализованных (региональных) военных "предприятий" на базе субъектов федерации.

Российская Государственная Дума 25 июля приняла во втором и третьем чтениях поправки к федеральному закону, регулирующему оборот оружия, которые позволят главам субъектов РФ создавать специализированные государственные унитарные предприятия.

Эксперты отмечают, что поправки позволят Путину создать предприятия на временной основе, а затем ликвидировать их, после чего эти предприятия должны будут передать все стрелковое оружие и другие виды вооружений Министерству обороны России в течение одного месяца.

Кремль, вероятно, пытается сбалансировать два конкурирующих требования безопасности – потребность в боеспособных формированиях, которые бы выполняли функции, оставленные группой "Вагнера" после ее вооруженного мятежа и переезда в Беларусь, и желание не создавать системных угроз для российского государства, которые создала самостоятельность "Вагнера".

Относительно ситуации на фронте в обзоре указывают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта и продвинулись вперед 25 июля.

По оценкам ISW, украинские контрнаступательные операции имеют целью создать асимметричный градиент потерь, который сохраняет украинскую живую силу ценой более медленного завоевания территорий, в то время как российская живая сила и техника постепенно истощаются.

Ключевые выводы ISW за 25 июля: