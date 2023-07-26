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Под плотным вражеским огнем защитники отбили атаки россиян возле Авдеевки – сводка

Ольга ГлущенкоСреда, 26 июля 2023, 06:34
Под плотным вражеским огнем защитники отбили атаки россиян возле Авдеевки – сводка
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны под плотным огнем авиации и артиллерии успешно отбили атаки россиян в районе Авдеевки, а также восточнее Ступочек и у Дилиевки на Бахмутском направлении.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки состоялось 26 боевых столкновений Сил обороны с врагом.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиаудары в районах Ветеринарного и Гранова Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Семеновка Черниговской области; Вольная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские военные стойко держат оборону. Враг нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровкм Луганской области и Серебрянки, Спирного и Кузьминовки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клещеевки, Предтечино и Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника Силы обороны успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении обронцы продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Невельского и Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новомихайловки, Золотой Нивы, Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Степное, Лобково и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Темы: войнаГенштаб
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