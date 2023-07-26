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Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 21:39
Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: Getty Images

Итальянский Сенат в среду проголосовал за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Источник: "Европейская правда"

ДеталиРезолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали 130 членов Сената Италии, против не высказался ни один, еще четыре воздержались во время голосования.

Итальянские сенаторы в резолюции отметили, что в 1932-1933 годах СССР во главе с Иосифом Сталиным "намеренно спровоцировал голод, который вызвал миллионы смертей, преимущественно крестьян и мелких землевладельцев", среди гражданского населения Украины.

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"Память о Голодоморе и советских преступлениях против украинского народа приобретает еще большее значение сегодня в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность", – подчеркивается в документе.

Соответственно, принятая резолюция обязывает Сенат Италии признать Голодомор геноцидом с принятием любой дальнейшей инициативы по согласованию с Палатой депутатов, правительством, европейскими и международными институтами.

Комментируя решение итальянских сенаторов, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его важным шагом, который "восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида".

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Справка: Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

Напомним: На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты около трех десятков стран мира, а также Европейский парламент.

Темы: Италияголодомор
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