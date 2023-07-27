Враг безуспешно пытался восстановить позиции возле Старомайорского Донецкой области - сводка

Российские войска за прошедшие сутки пытались восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области, однако безуспешно. Всего на фронте произошло 28 боевых столкновений.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирных населенных пунктах. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

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За прошедшие сутки состоялось 28 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Гута Студенецкая, Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области; Вольная Слобода, Поповка, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Охримовка, Стрелечья, Глубокое, Колодязное Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Западное, Фиголевка, Табаевка, Тополи и Подолы Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клищеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клищеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Богдановка, Часов Яр и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Ровнополя, Благодатного и Старомайорского. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова, Пятихаток Запорожской области и Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое, Левадное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских оккупантов.