Сводка Генштаба: Силы обороны наступают на двух направлениях

В течение суток Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Согласно сообщению, в течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 ракеты "Калибр" по портовой инфраструктуре Одесской области и 8 ударных дронов Shahed. Воздушные силы все 8 "Шахедов" уничтожили.

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В целом, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надии Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Торское, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе южнее Клещеевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.