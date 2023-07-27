Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сводка Генштаба: Силы обороны наступают на двух направлениях

Евгений КизиловЧетверг, 27 июля 2023, 19:02
Сводка Генштаба: Силы обороны наступают на двух направлениях
фото ВСУ

В течение суток Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Согласно сообщению, в течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 ракеты "Калибр" по портовой инфраструктуре Одесской области и 8 ударных дронов Shahed. Воздушные силы все 8 "Шахедов" уничтожили.

В целом, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

Реклама:

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надии Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Торское, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе южнее Клещеевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Темы: войнаВооруженные силырегионы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
война
Оккупанты анонсировали "учения" военных в Феодосии и Армянске
Украинцы возмущены дисквалификацией фехтовальщицы Харлан, которая не пожала руку россияне
В ВСУ передали танк, из которого россияне обстреливали больницу на Сумщине
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: