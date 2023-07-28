За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 27 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности это Нововасильевка, Старая Гута, Искрисковщина, Волфино, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочково, Малая Волчья, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка и Новоосиново Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Торское, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Раздоловка, Миньковка, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. В районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области противник совершил неудачную попытку восстановления утраченного положения. Обстрелял населенные пункты Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Новоберислава Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Змиевка, Одрадокаменка, Львовское, Токаревка, Антоновка и Разлив Херсонской области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага. За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 8 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 5 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.