На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ

Командир спецотряда оккупантов "Ахмат" Евгений Писаренко погиб на Донбассе.

Источник: российский РБК, который ссылается на командира российского отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинова

Детали: Алаудинов в своем сообщении поблагодарил родителей Писаренко, которые "вырастили такого героя".

О гибели Писаренко, у которого был позывной Великий, также написал в своем телеграмм-канале военкор Дмитрий Кулько.

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"Великий был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", - рассказал он. Когда, именно погиб Писаренко, не указывается.

Батальон "Ахмат" участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.

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