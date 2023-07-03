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На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ

"Украинская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 15:44
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов Ахмат – РосСМИ

Командир спецотряда оккупантов "Ахмат" Евгений Писаренко погиб на Донбассе.

Источник: российский РБК, который ссылается на командира российского отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинова

Детали: Алаудинов в своем сообщении поблагодарил родителей Писаренко, которые "вырастили такого героя".

О гибели Писаренко, у которого был позывной Великий, также написал в своем телеграмм-канале военкор Дмитрий Кулько.

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"Великий был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", - рассказал он. Когда, именно погиб Писаренко, не указывается.

Батальон "Ахмат" участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июне российское Минобороны издало приказ, обязывающий все "добровольческие формирования" до 1 июля подписать контракт с министерством "с целью повышения эффективности их применения" на войне в Украине; первыми на камеры такой документ подписали кадыровцы из отряда "Ахмат".

Темы: ДонбассООС
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