На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
Командир спецотряда оккупантов "Ахмат" Евгений Писаренко погиб на Донбассе.
Источник: российский РБК, который ссылается на командира российского отряда специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинова
Детали: Алаудинов в своем сообщении поблагодарил родителей Писаренко, которые "вырастили такого героя".
О гибели Писаренко, у которого был позывной Великий, также написал в своем телеграмм-канале военкор Дмитрий Кулько.
"Великий был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", - рассказал он. Когда, именно погиб Писаренко, не указывается.
Батальон "Ахмат" участвует в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения.
Предыстория:
- В июне российское Минобороны издало приказ, обязывающий все "добровольческие формирования" до 1 июля подписать контракт с министерством "с целью повышения эффективности их применения" на войне в Украине; первыми на камеры такой документ подписали кадыровцы из отряда "Ахмат".