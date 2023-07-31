ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль дал указание российским "военкорам" не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи, это касается и удара Сил обороны по Чонгарскому мосту.

Источник: ISW

Детали: По мнению аналитиков, отсутствие реакции российских так называемых военкоров на украинский удар по Чонгарскому мосту является заметным перегибом в российском освещении войны в Украине и может свидетельствовать о том, что Кремль дал указание российским "военкорам" воздерживаться от освещения таких тем.

В институте напоминают, что Вооруженные силы Украины объявили 29 июля, что Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

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ISW не наблюдал никакого обсуждения среди российских "военкоров" украинского удара или продвижения ими заявления коллаборанта и гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Storm Shadow, которые были нацелены на мост.

При этом, отмечается в отчете, российские "военкоры" отреагировали на украинский удар по Чонгарскому мосту 22 июня широким возмущением и беспокойством.

"Военкоры" РФ регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике.

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Ранее ISW уже оценивал, что отдельные российские "военкоры" могут формировать свое освещение войны в Украине способом, более благоприятным для кремлевских нарративов, из-за страха наказания со стороны Кремля.

Однако, отмечают эксперты, общий страх перед наказанием Кремля вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения важного события, и более вероятно, что причиной этого стало конкретное указание Кремля не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи.

В обзоре отмечают, что президент России Владимир Путин лукаво представил продолжающееся контрнаступление Украины как препятствующее перспективам переговоров.

Он обвинил Украину в том, что она начала широкомасштабное контрнаступление, чтобы Россия не могла обсуждать прекращение огня, пока ее войска защищаются от украинских атак.

Специалисты напоминают, что российские войска почти непрерывно осуществляли атаки в Луганске и вокруг Донецка еще до того, как началось украинское контрнаступление, и об этом Путин, конечно же, не упоминал.

В отчете указывается, что украинские силы проводили контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, а на некоторых направлениях достигли значительных успехов.

Ключевые выводы ISW за 30 июля: