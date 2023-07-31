ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль дав вказівку російським "воєнкорам" не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку, це стосується й удару Сил оборони по Чонгарському мосту.

Джерело: ISW

Деталі: На думку аналітиків, відсутність реакції російських так званих воєнкорів на український удар по Чонгарському мосту є помітним перегином у російському висвітленні війни в Україні і може свідчити про те, що Кремль дав вказівку російським "воєнкорам" утримуватися від висвітлення таких тем.

В інституті нагадують, що Збройні сили України оголосили 29 липня, що Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

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ISW не спостерігав жодного обговорення серед російських "воєнкорів" українського удару або просування ними заяви колаборанта і гауляйтера окупованої Херсонщини Володимир Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Storm Shadow, що були націлені на міст.

При цьому, зазначається у звіті, російські "воєнкори" відреагували на український удар по Чонгарському мосту 22 червня широким обуренням і занепокоєнням.

"Воєнкори" РФ регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

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Раніше ISW вже оцінював, що окремі російські "воєнкори" можуть формувати своє висвітлення війни в Україні у спосіб, більш сприятливий для кремлівських наративів, через страх покарання з боку Кремля.

Однак, зазначають експерти, загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення важливої події, і більш імовірно, що причиною цього стала конкретна вказівка Кремля не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку.

В огляді зазначають, що президент Росії Володимир Путін лукаво представив контрнаступ України, що триває, як такий, що перешкоджає перспективам переговорів.

Він звинуватив Україну в тому, що вона розпочала широкомасштабний контрнаступ, щоб Росія не могла обговорювати припинення вогню, поки її війська захищаються від українських атак.

Фахівці нагадують, що російські війська майже безперервно здійснювали атаки в Луганську і навколо Донецька ще до того, як розпочався український контрнаступ, і про це Путін, звичайно ж, не згадував.

У звіті вказують, що українські сили проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, а на деяких напрямках досягли значних успіхів.

Ключові висновки ISW за 30 липня: