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ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту

Ольга Глущенко Понеділок, 31 липня 2023, 03:48
ISW пояснив, чому в Росії мовчать про удар Сил оборони по Чонгарському мосту
ілюстративне фото з Telegram колаборанта Сальдо: Чонгарський міст після удару ЗСУ 22 червня

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль дав вказівку російським "воєнкорам" не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку, це стосується й удару Сил оборони по Чонгарському мосту.

Джерело: ISW

Деталі: На думку аналітиків, відсутність реакції російських так званих воєнкорів на український удар по Чонгарському мосту є помітним перегином у російському висвітленні війни в Україні і може свідчити про те, що Кремль дав вказівку російським "воєнкорам" утримуватися від висвітлення таких тем.

В інституті нагадують, що Збройні сили України оголосили 29 липня, що Сили оборони успішно завдали удару по Чонгарському мосту.

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ISW не спостерігав жодного обговорення серед російських "воєнкорів" українського удару або просування ними заяви колаборанта і гауляйтера окупованої Херсонщини Володимир Сальдо про те, що російські війська перехопили 12 українських крилатих ракет Storm Shadow, що були націлені на міст.

При цьому, зазначається у звіті, російські "воєнкори" відреагували на український удар по Чонгарському мосту 22 червня широким обуренням і занепокоєнням.

"Воєнкори" РФ регулярно коментують як успішні, так і нібито невдалі українські удари по російській логістиці.

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Раніше ISW вже оцінював, що окремі російські "воєнкори"  можуть формувати своє висвітлення війни в Україні у спосіб, більш сприятливий для кремлівських наративів, через страх покарання з боку Кремля.

Однак, зазначають експерти, загальний страх перед покаранням Кремля навряд чи призвів би до такої майже повсюдної відсутності висвітлення важливої події, і більш імовірно, що причиною цього стала конкретна вказівка Кремля не висвітлювати перебої в роботі критично важливих наземних ліній зв’язку.

В огляді зазначають, що президент Росії Володимир Путін лукаво представив контрнаступ України, що триває, як такий, що перешкоджає перспективам переговорів.

Він звинуватив Україну в тому, що вона розпочала широкомасштабний контрнаступ, щоб Росія не могла обговорювати припинення вогню, поки її війська захищаються від українських атак.

Фахівці нагадують, що російські війська майже безперервно здійснювали атаки в Луганську і навколо Донецька ще до того, як розпочався український контрнаступ, і про це Путін, звичайно ж, не згадував.

У звіті вказують, що українські сили проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, а на деяких напрямках досягли значних успіхів.

Ключові висновки ISW за 30 липня:

  • Відсутність реакції російських "воєнкорів" на український удар по Чонгарському мосту є помітним перегином у російському висвітленні війни в Україні і може свідчити про те, що Кремль наказав російським "воєнкорам" утримуватися від висвітлення певних тем.
  • Путін нещиро представив контрнаступ українських військ як такий, що перешкоджає перспективам переговорів.
  • Сили оборони проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, а на деяких напрямках досягли значних успіхів.
  • Російські війська проводили наступальні операції на лінії Сватове – Кремінна та Авдіївка – Донецьк і не досягли жодних підтверджених успіхів на цих напрямках.
  • Українські війська провели наступальні операції на південний захід і північний захід від Бахмута й досягли заявлених успіхів на цьому напрямку.
  • Українські сили продовжували наступальні операції на заході Донецької області та заході Запорізької області і досягли заявлених незначних успіхів.
  • Російські джерела стверджують, що російські війська контратакували і відновили втрачені позиції в західній частині Донецької та західній частині Запорізької областей.
  • Також вони твердять, що російські чиновники планують регулювати діяльність волонтерів, які доставляють вантажі російським військам в Україні.
  • Як повідомляється, 29 липня українські партизани здійснили диверсію проти російської військової техніки в окупованому Маріуполі Донецької області.

Теми: війнаКримХерсонська областьРосія
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