Бойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя
Понедельник, 31 июля 2023, 13:29
Пограничники уничтожили десяток оккупантов в бою на Лиманском направлении.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: На Лиманском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальной Кордон" осуществляли разведку и вышли на позиции противника.
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Завязался горячий бой, по результатам которого более десяти российских захватчиков были уничтожены и многие ранены.
Среди бойцов ГПСУ потерь нет.
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Временные рамки боевых действий не раскрываются.