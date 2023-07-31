Бойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя

Пограничники уничтожили десяток оккупантов в бою на Лиманском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: На Лиманском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальной Кордон" осуществляли разведку и вышли на позиции противника.

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Завязался горячий бой, по результатам которого более десяти российских захватчиков были уничтожены и многие ранены.

Среди бойцов ГПСУ потерь нет.

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Временные рамки боевых действий не раскрываются.