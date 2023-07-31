Россияне второй раз за день обстреляли Херсон, есть погибший
Понедельник, 31 июля 2023, 13:39
Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что российская армия ударила по херсонскому микрорайону Корабел, есть погибший.
Источник: Прокудин в Telegram
Дословно: "Под вражеский обстрел в собственной машине попал 65-летний мужчина. Знакомый пытался доставить товарища в больницу.
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Однако ранения оказались слишком тяжелыми, медикам осталось только констатировать смерть".
Детали: Также ранения получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 31 июля российские войска обстреляли из "Градов" центр Херсона, в результате чего погиб мирный житель и еще 4 гражданских получили ранения. Все они являются работниками коммунального предприятия Херсонского городского совета.