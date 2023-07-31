Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Bloomberg: Зеленский может приехать в Нью-Йорк и представить "формулу мира" в ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 20:22

Источники агентства Bloomberg сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на материал издания

Детали: По данным собеседников Bloomberg, во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В Киеве настаивают, что во время работы Генассамблеи ООН может состояться и саммит по "формуле мира". Но, добавляет Bloomberg, некоторые союзники Украины против по логистическим соображениям, а также из-за необходимости сначала заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Реклама:

Еще один вариант, который обсуждается, – заседание Совета безопасности ООН, в котором могла бы принять участие и Россия, но окончательных решений пока нет.

Что касается президента России, то собеседники Bloomberg не ожидают его участия в неделе высокого уровня ООН, указывая, что после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом его зарубежные поездки значительно ограничены.

Неделя высокого уровня является кульминацией сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждый сентябрь. В ней принимают участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел. В прошлом году украинский президент участвовал в неделе дистанционно.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, "ЕвроПравда" публиковала текст "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который Украина представила в ноябре прошлого года. Как известно, ее обсудят представители нескольких десятков государств на встрече в Саудовской Аравии 5-6 августа.

Темы: ООНЗеленскийформула мира
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотник нового поколения – СМИ

РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR

Ночная атака беспилотников на Крым: в СБУ говорят о десятках убитых и раненых оккупантов

видеоНа острове Змеиный установили пограничный знак вместо уничтоженного оккупантами

Снос 200-летней усадьбы на Подоле: Кличко инициирует ряд шагов

В Одессе открыли несколько пляжей

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
06:37
В Мелитополе оккупанты проводят рейды в поисках партизан – ЦНС
05:59
В РФ заявили об очередной атаке беспилотника в Белгородской области
05:04
Rheinmetall до конца года передаст Украине беспилотник нового поколения – СМИ
04:13
видеоВ ВСУ показали, как уничтожают врага на Бахмутском направлении
03:20
В Мелитополе в гражданскую больницу доставили десятки раненых оккупантов – мэр
02:31
РФ начала применять против Украины "Шахеды" собственного производства – CAR
01:42
видеоПод Мариуполем произошла перестрелка между оккупантами, есть погибшие – мэрия
00:59
Самолет, следовавший из Норвегии в Турцию, залетал в воздушное пространство Украины – СМИ
00:18
Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировано почти 50 взрывов
23:38
НАПК продолжает проверки военкомов: "Большинство являются добропорядочными"
Все новости...
Реклама: