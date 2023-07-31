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Bloomberg: Зеленский может приехать в Нью-Йорк и представить "формулу мира" в ООН

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 31 июля 2023, 20:22

Источники агентства Bloomberg сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на материал издания

Детали: По данным собеседников Bloomberg, во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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В Киеве настаивают, что во время работы Генассамблеи ООН может состояться и саммит по "формуле мира". Но, добавляет Bloomberg, некоторые союзники Украины против по логистическим соображениям, а также из-за необходимости сначала заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Еще один вариант, который обсуждается, – заседание Совета безопасности ООН, в котором могла бы принять участие и Россия, но окончательных решений пока нет.

Что касается президента России, то собеседники Bloomberg не ожидают его участия в неделе высокого уровня ООН, указывая, что после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом его зарубежные поездки значительно ограничены.

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Неделя высокого уровня является кульминацией сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждый сентябрь. В ней принимают участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел. В прошлом году украинский президент участвовал в неделе дистанционно.

Напомним, "ЕвроПравда" публиковала текст "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который Украина представила в ноябре прошлого года. Как известно, ее обсудят представители нескольких десятков государств на встрече в Саудовской Аравии 5-6 августа.

Темы: ООНЗеленскийформула мира
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