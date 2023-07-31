Bloomberg: Зеленский может приехать в Нью-Йорк и представить "формулу мира" в ООН

Источники агентства Bloomberg сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

Источники: "Европейская правда" со ссылкой на материал издания

Детали: По данным собеседников Bloomberg, во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В Киеве настаивают, что во время работы Генассамблеи ООН может состояться и саммит по "формуле мира". Но, добавляет Bloomberg, некоторые союзники Украины против по логистическим соображениям, а также из-за необходимости сначала заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

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Еще один вариант, который обсуждается, – заседание Совета безопасности ООН, в котором могла бы принять участие и Россия, но окончательных решений пока нет.

Что касается президента России, то собеседники Bloomberg не ожидают его участия в неделе высокого уровня ООН, указывая, что после выдачи ордера на арест Международным уголовным судом его зарубежные поездки значительно ограничены.

Неделя высокого уровня является кульминацией сессии Генассамблеи ООН, которая открывается каждый сентябрь. В ней принимают участие высшие представители государств-членов ООН – президенты, главы правительств и министры иностранных дел. В прошлом году украинский президент участвовал в неделе дистанционно.

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Напомним, "ЕвроПравда" публиковала текст "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который Украина представила в ноябре прошлого года. Как известно, ее обсудят представители нескольких десятков государств на встрече в Саудовской Аравии 5-6 августа.