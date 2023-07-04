Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведка Британии сообщила о тактике РФ, которая замедляет контрнаступление Украины

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 09:38
Разведка Британии сообщила о тактике РФ, которая замедляет контрнаступление Украины
Скриншот из deepstatemap.live

Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанковых контрнаступательных операций украинских Сил обороны на юге, сообщили в британской разведке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 4 июля, опубликованном в Twitter.

Как отметили в ведомстве, в рамках своей тактики Россия активно использует противотанковые мины.

Реклама:

Причем на некоторых участках плотность минных полей указывает на то, что российские оккупационные войска использовали гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной РФ.

Замедлив наступление Сил обороны Украины, Россия попыталась нанести удары по украинской бронетехнике с помощью беспилотников, боевых вертолетов и артиллерии, добавили в разведке.

"Хотя Россия достигла определенного успеха в этом подходе на ранних стадиях украинского контрнаступления, ее силы продолжают страдать от ключевых недостатков, особенно от перегруженности подразделений и недостатка артиллерийских боеприпасов", – говорится в обзоре.

ВИДЕО ДНЯ

За последнее время многочисленные западные СМИ публиковали материалы со ссылкой на анонимных чиновников, где утверждали, якобы украинское контрнаступление "началось медленно".

Публично западные чиновники признавали, что украинские контрнаступательные операции действительно продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, но отмечали, что эта ситуация не должна удивлять.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло на прошлой неделе, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

Темы: контрнаступлениевойнаразведкаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
контрнаступление
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
На Таврическом направлении Силы обороны движутся вперед – командующий
"Разобрать на атомы": морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: