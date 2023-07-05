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Темпы украинского контрнаступления не указывают на тупиковую ситуации – ISW

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 05:50
Темпы украинского контрнаступления не указывают на тупиковую ситуации – ISW
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ, ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Текущие темпы операций украинских сил не свидетельствуют о том, что ситуация зашла в тупик и Украина не может вернуть большую часть своих территорий, говорится в отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте напомнили, что украинские силы проводили медленные и постепенные кампании блокирования районов концентрации россиян на восточном берегу Херсонской области и ограниченные наземные атаки на западном берегу в период с августа по ноябрь 2022 года, прежде чем окончательно заставить россиян уйти с правого берега в середине ноября.

В то же время, в ISW отметили, что российское зимне-весеннее наступление завершилось чуть больше, чем через месяц, не достигнув значительных успехов вдоль границы Луганской и Харьковской областей.

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Дословно: "Ситуация на юге Украины, конечно, другая, потому что здесь нет естественных условий, когда россияне могли рассчитывать всего на два моста через Днепр.

Тем не менее, украинское контрнаступление на Херсон состояло из фаз относительно быстрого продвижения и длительных периодов подготовки, боев, направленных на истощение российских сил, и ограниченных достижений, что в конечном итоге сделало российские позиции на западном берегу реки слабыми.

Нынешнее украинское контрнаступление является менее драматичным и быстрым, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешным, чем неудачное российское зимне-весеннее наступление. В целом по своему темпу и начальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но успешное херсонское контрнаступление".

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Что этому предшествовало:

  • Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинские контрнаступательные операции пока продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, однако Силы обороны продвигаются уверенно и целенаправленно.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.

Темы: контрнаступлениеУкраина
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