Генерал Милли: Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем прогнозировали, но это неудивительно
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинские контрнаступательные операции пока продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, однако Силы обороны продвигаются уверенно и целенаправленно.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, выступая в Национальном пресс-клубе.
"Это (контрнаступление – ред.) происходит медленнее, чем люди прогнозировали. Меня это не удивляет. Они (украинские войска – ред.) продвигаются уверенно, целенаправленно, прокладывая себе путь через очень сложные минные поля", – отметил Милли.
Американский генерал назвал это "частью природы войны" и подчеркнул, что "война на бумаге и настоящая война – это разные вещи".
Он добавил, что украинское контрнаступление будет "очень долгим" и "очень кровавым".
"Украинцы борются за свое существование. Они воюют против огромной страны со 140-миллионным населением и многочисленной армией, которая имеет много военной техники", – подчеркнул Милли и добавил, что американцы помогают Украине всеми возможными средствами.
Ранее в Белом доме заявили, что США находятся на регулярной связи с Украиной и продолжат оказывать поддержку, чтобы ее контрнаступательные действия против российских войск достигли успеха.
Кроме того, издание The New York Times писало, что в администрации президента США неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы.
Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло в пятницу, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.