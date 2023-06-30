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Генерал Милли: Контрнаступление ВСУ происходит медленнее, чем прогнозировали, но это неудивительно

"Европейская правда"Пятница, 30 июня 2023, 21:18

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что украинские контрнаступательные операции пока продвигаются медленнее, чем прогнозировали ранее, однако Силы обороны продвигаются уверенно и целенаправленно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, выступая в Национальном пресс-клубе.

"Это (контрнаступление – ред.) происходит медленнее, чем люди прогнозировали. Меня это не удивляет. Они (украинские войска – ред.) продвигаются уверенно, целенаправленно, прокладывая себе путь через очень сложные минные поля", – отметил Милли.

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Американский генерал назвал это "частью природы войны" и подчеркнул, что "война на бумаге и настоящая война – это разные вещи".

Он добавил, что украинское контрнаступление будет "очень долгим" и "очень кровавым".

"Украинцы борются за свое существование. Они воюют против огромной страны со 140-миллионным населением и многочисленной армией, которая имеет много военной техники", – подчеркнул Милли и добавил, что американцы помогают Украине всеми возможными средствами.

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Ранее в Белом доме заявили, что США находятся на регулярной связи с Украиной и продолжат оказывать поддержку, чтобы ее контрнаступательные действия против российских войск достигли успеха.

Кроме того, издание The New York Times писало, что в администрации президента США неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, которое вышло в пятницу, заявил, что за деоккупацию каждого метра украинской земли воины платят кровью, поэтому его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидали.

Темы: контрнаступлениеВооруженные силыСШАвойна
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