Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине – FT

ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ В ПЕКИНЕ 4 ФЕВРАЛЯ, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине.

Источник: Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, бывшего чиновника КНР, западных чиновников, высокопоставленного советника китайского правительства и собеседников, близких к Кремлю

Детали: По информации источников издания, Си сделал это заявление во время визита в Москву в марте. С тех пор, как отмечают собеседники, китайские чиновники приписывают себе достижения в убеждении Путина отказаться от завуалированных угроз применить ядерное оружие против Украины.

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FT отмечает, что в своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине. Но многие из союзников Киева сомневаются в намерениях Пекина, учитывая "безграничное" партнерство Си с Путиным и так называемый "мирный план", который в значительной степени повторяет российские тезисы.

В то же время предупреждения Си для Путина дают надежду, что свои публичные заявления Китай поддерживает и риторикой за закрытыми дверями.

Высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что "китайцы берут на себя ответственность за то, что передают (России - ред.) сообщения на всех уровнях".

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Ранее, в марте руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что визит Си "уменьшает риск ядерной войны, и они (китайцы - ред.) дали это очень четко понять".

Бывший чиновник КНР подтвердил FT, что Си сказал лично Путину не использовать ядерное оружие, отметив, что позиция Китая против его применения была включена в его позиционный документ по миру в Украине.

Западные чиновники, которые занимаются вопросом безопасности, заявили изданию, что Путин остался разочарованным, потому что визит Си не принес никаких ощутимых побед для России. По их мнению, наверное, осуждение применения ядерного оружия в совместном коммюнике было добавлено по указанию Китая.

Если бы Россия применила ядерное оружие в Украине, "для Китая это было бы очень плохо", - сказал один из них.

Китай воздерживается от критики России за вторжение и обвиняет Запад в разжигании конфликта через поставки оружия в Украину. В то же время, по словам высокопоставленного советника китайского правительства, война угрожает свести на нет усилия Китая, направленные на разделение Европы и США.

По словам советника, российский ядерный удар по Украине или одному из ее европейских союзников может настроить континент против Китая, в то время как постоянное давление со стороны Пекина, направленное на предотвращение такого акта, может способствовать улучшению отношений с континентом.

Собеседники, близкие к Кремлю, утверждают, что российский лидер самостоятельно решил, что тактическое ядерное оружие не даст России преимущества, после того, как спрогнозировал сценарии, которые могут возникнуть в результате его применения. По их словам, ядерный удар, скорее всего, превратил бы территории, на которые Путин претендует как на российские, в облученную пустыню, и мало чем помог бы его войскам продвинуться вперед.