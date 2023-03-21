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Путин и Си подписали в Москве два документа - росСМИ

Евгений КизиловВторник, 21 марта 2023, 17:58
Путин и Си подписали в Москве два документа - росСМИ
владимир путин, Getty Images

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали в Москве два совместных документа.

Источник: "РИА Новости" и "ТАСС" в Telegram

Детали: Сообщается, что один документ – это заявление о планах экономического сотрудничества, другой – заявление о планах углубления партнерства.

Кроме того, пишут пропагандисты, Путин "поддержал развитие спортивных связей между РФ и Китаем и создание спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества".

Он пояснил, что это необходимо в условиях, когда Запад "использует спорт как инструмент давления".

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Темы: ПутинКитай
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