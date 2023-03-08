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Мирный "план" Китая предусматривает окончание войны летом – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 8 марта 2023, 22:32
Мирный план Китая предусматривает окончание войны летом – СМИ
ВЛАДИМИР ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ В ПЕКИНЕ 4 ФЕВРАЛЯ, ФОТО SPUTNIK/AFP/GETTY IMAGES

В Китае связывают внезапный "мирный план" в войне России против Украины с прогнозом китайских военных экспертов о том, что война закончится летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество.

Источник: nikkei.asia

Детали: В СМИ считают, что за неожиданным "мирным предложением" от Китая, вероятно, стоит прогноз китайских военных экспертов о том, что война закончится летом этого года.

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В частности, несколько месяцев назад в Пекине опубликовали доклад ведущего аналитического центра.

В издании связывают внезапное изменение позиции Китая именно с этим докладом.

Академия военных наук (AMS) подчиняется непосредственно Народно-освободительной армии.

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Она регулярно предоставляет рекомендации и отчёты Центральной военной комиссии Коммунистической партии, высшему органу, принимающему решения по вооружённым силам Китая. Академию возглавляет чиновник на уровне кабинета министров.

В декабре AMS завершила симуляцию конфликта в Украине, в результате которой, по словам источников, близких к китайскому правительству, был сделан удивительный вывод.

Согласно результатам моделирования, война завершится примерно летом 2023 года, и Россия будет иметь преимущество.

Как российская, так и украинская экономики будут слишком истощены, чтобы продолжать войну после лета, говорится в отчете.

Вполне возможно, что результаты были искажены в пользу России, чтобы угодить руководству Китая, которое ориентируется на Москву.

Выслушав прогноз AMS, Пекин разработал мирное предложение к годовщине войны. Оно направлено на достижение трех целей, включая восстановление отношений с Европой.

Пекин считает, что Европа все еще открыта для прямых инвестиций и передачи технологий Китаю, а улучшение отношений с регионом приведет к экономическому восстановлению.

Учитывая это, многие в китайском правительстве призывают Пекин присоединиться еще до начала переговоров о прекращении огня.

Вторая цель - поддерживать дружеские отношения с Украиной.

Отмечается, что даже тогда, когда большинство западных стран атаковали Китай из-за сообщений о нарушениях прав человека, Украина хранила молчание на эту тему.

"Вместе с Россией мы не можем позволить себе потерять Украину", - заявил источник в китайском правительстве.

Мирный план включает положение о восстановлении экономики, что свидетельствует о том, что Китай уже рассматривает возможность предоставления экономической помощи.

Конечная желаемая цель состоит в том, чтобы Китай играл ведущую роль в достижении прекращения огня.

Лидер Китая Си Цзиньпин рассматривает возможность принять приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву.

"Визит в Россию не может быть слишком ранним или слишком поздним", - заявил источник, хорошо знакомый с китайской дипломатией.

Лучшим сценарием для Китая было бы, если бы Россия и Украина начали переговоры после того, как китайский лидер представит Путину мирный план.

Отмечается, что если Китаю не удастся стать миротворцем, последствия подорвут авторитет и престиж Си Цзиньпина.

Напомним:

  • 24 февраля 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.
  • Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.
  • Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве изучают "мирный план" Китая, но пока не видят предпосылок для выхода "в мирное русло".

Темы: КитайвойнаРосcияУкраина
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