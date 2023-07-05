В разведке рассказали, при каких условиях ВСУ освободят Бахмут

Динамика успешных действий Сил безопасности и обороны приведет к освобождению Бахмута, сейчас оккупанты бросают в бой танки, потому что пехота не справляется на поле боя.

Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой на командира разведывательного подразделения "Терра" Николая Волохова

Прямая речь Волохова: "Характер столкновений - много пехотных боев, но в последнее время и с нашей, и с вражеской стороны привлекается много танков. Если до этого была только пехота, то сейчас враг активно показывает технику. Для нас это хороший знак, потому что это свидетельствует о том, что они не справляются и им надо вытягивать резервы".

Реклама:

Детали: Волохов рассказал, что за последний месяц защитники имеют стабильные успехи в продвижении вперед. "Начинаем заходить на те территории, которые мы изначально не контролировали. Поэтому в целом все довольно положительно и оптимистично", - отметил разведчик.

Что предшествовало: 5 июля спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны имеют успех в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.