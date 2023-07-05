Сырский уверен: Бахмут будет освобожден

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский убежден, что город Бахмут в Донецкой области, за который идут жестокие бои, освободят от оккупантов.

Источник: Сырский в интервью ABC News

Детали: На вопрос, уверен ли он в том, что сможет вернуть город Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".

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Также в интервью Сырский заявил, что контрнаступление "идет по плану", а командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский - что Украина приберегает потенциал.

По словам Сырского, "враг несет в 8, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству погибших военнослужащих".

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