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Сырский уверен: Бахмут будет освобожден

Станислав ПогориловСреда, 5 июля 2023, 13:12
Сырский уверен: Бахмут будет освобожден
Александр Сырский, фото: Getty Images

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский убежден, что город Бахмут в Донецкой области, за который идут жестокие бои, освободят от оккупантов.

Источник: Сырский в интервью ABC News

Детали: На вопрос, уверен ли он в том, что сможет вернуть город Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Я уверен".

Также в интервью Сырский заявил, что контрнаступление "идет по плану", а командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский - что Украина приберегает потенциал.

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По словам Сырского, "враг несет в 8, а то и в 10 раз большие потери, особенно по количеству погибших военнослужащих".

Что предшествовало:

  • 5 июля спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что силы обороны имеют успех в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В разведке заявили, что динамика успешных действий Сил безопасности и обороны приведет к освобождению Бахмута, сейчас оккупанты бросают в бой танки, потому что пехота захватчиков не справляется на поле боя.

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Темы: БахмутконтрнаступлениеВооруженные силывойна
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