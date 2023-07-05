МАГАТЭ пока не выявило признаков минирования ЗАЭС, но призывает "не расслабляться"

Специалисты МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования Запорожской АЭС во время недавних инспекций, однако призывают "не расслабляться".

Источник: пресс-служба Международного агентства по атомной энергии и Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление гендиректора агентства Рафаэля Гросси

Детали: По словам Гросси, присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ в течение последних дней и недель инспектировали отдельные части объекта, в том числе некоторые участки по периметру большого водоема-охладителя, а также осуществляли регулярные обходы территории, однако пока не обнаружили никаких видимых признаков наличия мин или взрывчатых веществ.

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Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия взрывчатых веществ на объекте. Речь идет о доступе к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также к турбинным залам и некоторым участкам системы охлаждения станции.

По словам Гросси, сейчас "нельзя расслабляться". Он также пообещал регулярно информировать о ситуации на станции.

Прямая речь: "В условиях роста военной напряженности и активности в регионе, где расположена эта большая атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверять факты на месте. Их независимые и объективные отчеты помогли бы прояснить текущую ситуацию на площадке, что имеет решающее значение во время, когда звучат неподтвержденные и встречные обвинения".

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Предыстория:

4 июля Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

По состоянию 5 июля Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, проблем с охлаждением АЭС также нет.

Что этому предшествовало: