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МАГАТЭ пока не выявило признаков минирования ЗАЭС, но призывает "не расслабляться"

Татьяна ЛозовенкоСреда, 5 июля 2023, 16:43
МАГАТЭ пока не выявило признаков минирования ЗАЭС, но призывает не расслабляться
Рафаэль Гросси, Reuters

Специалисты МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования Запорожской АЭС во время недавних инспекций, однако призывают "не расслабляться".

Источник: пресс-служба Международного агентства по атомной энергии и Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление гендиректора агентства Рафаэля Гросси

Детали: По словам Гросси, присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ в течение последних дней и недель инспектировали отдельные части объекта, в том числе некоторые участки по периметру большого водоема-охладителя, а также осуществляли регулярные обходы территории, однако пока не обнаружили никаких видимых признаков наличия мин или взрывчатых веществ.

Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия взрывчатых веществ на объекте. Речь идет о доступе к крышам реакторных блоков 3 и 4, а также к турбинным залам и некоторым участкам системы охлаждения станции.

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По словам Гросси, сейчас "нельзя расслабляться". Он также пообещал регулярно информировать о ситуации на станции.

Прямая речь: "В условиях роста военной напряженности и активности в регионе, где расположена эта большая атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверять факты на месте. Их независимые и объективные отчеты помогли бы прояснить текущую ситуацию на площадке, что имеет решающее значение во время, когда звучат неподтвержденные и встречные обвинения".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 июля Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.
  • По состоянию 5 июля Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, проблем с охлаждением АЭС также нет. 

Что этому предшествовало: 

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.
  • В связи с угрозой катастрофы на Запорожской АЭС украинский лидер также призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом".

Темы: МАГАТЭЗАЭСминирование
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