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В суде Киева прогремел взрыв

Валентина РоманенкоСреда, 5 июля 2023, 18:05
В суде Киева прогремел взрыв
иллюстративное фото

В Шевченковском районном суде Киева прогремел взрыв, по предварительной информации, без пострадавших.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, полиция Киева, телемарафон

Детали: По словам источника УП, взорвался пока неустановленный предмет (вероятно граната).

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Столичные полицейские сообщили, что получили информацию о взрыве в помещении суда в Шевченковском районе.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Позже столичные власти сообщили, что неизвестное взрывное устройство в туалете суда взорвал подсудимый. По данным источников УП, это сделал подозреваемый в бросании гранаты возле здания Верховной Рады в 2015 году Игорь Гуменюк.

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Представитель Службы судебной охраны, который вышел к журналистам, сообщил, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

Обновлено: По данным МВД, подозреваемый во взрыве в Шевченковском райсуде Киева погиб на месте происшествия при штурме силовиков, двое правоохранителей ранены.

Темы: Киеввзрывсуд
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