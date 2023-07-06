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Спутник зафиксировал новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС

Ирина БалачукЧетверг, 6 июля 2023, 08:40
Спутник зафиксировал новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС

Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.

Источник: Радио Свобода в Telegram

Дословно Радио Свобода: "На спутниковых снимках ЗАЭС видно появление новых объектов на крыше IV энергоблока, о минировании которого сообщал Генштаб". 

Детали: Сообщается, что фото были сделаны 5 июля.

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Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.

В то же время издание исследовало спутниковые фото с IV энергоблока ЗАЭС за последние полтора года и пишет, что подобных объектов не было видно ни на одном снимке за это время. 

 

Генштаб сообщал, что оккупанты также заминировали крышу ІІІ энергоблока.

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Темы: ЗАЭСоккупациявойнаЗапорожская область
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