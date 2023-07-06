Спутник зафиксировал новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС
Четверг, 6 июля 2023, 08:40
Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.
Источник: Радио Свобода в Telegram
Дословно Радио Свобода: "На спутниковых снимках ЗАЭС видно появление новых объектов на крыше IV энергоблока, о минировании которого сообщал Генштаб".
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Детали: Сообщается, что фото были сделаны 5 июля.
Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.
В то же время издание исследовало спутниковые фото с IV энергоблока ЗАЭС за последние полтора года и пишет, что подобных объектов не было видно ни на одном снимке за это время.
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Генштаб сообщал, что оккупанты также заминировали крышу ІІІ энергоблока.
Предыстория:
- Ранее Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, поскольку на кровлях 2 энергоблоков разместили предметы, похожие на взрывчатку.
- Специалисты МАГАТЭ заявили, что не обнаружили признаков минирования Запорожской АЭС во время недавних инспекций, однако при этом они призвали "не расслабляться".