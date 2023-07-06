Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спутник зафиксировал новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС

Ирина БалачукЧетверг, 6 июля 2023, 08:40
Спутник зафиксировал новые объекты на крыше 4 энергоблока ЗАЭС

Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.

Источник: Радио Свобода в Telegram

Дословно Радио Свобода: "На спутниковых снимках ЗАЭС видно появление новых объектов на крыше IV энергоблока, о минировании которого сообщал Генштаб". 

Реклама:

Детали: Сообщается, что фото были сделаны 5 июля.

Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше.

В то же время издание исследовало спутниковые фото с IV энергоблока ЗАЭС за последние полтора года и пишет, что подобных объектов не было видно ни на одном снимке за это время. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Генштаб сообщал, что оккупанты также заминировали крышу ІІІ энергоблока.

Предыстория:

Темы: ЗАЭСоккупациявойнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: