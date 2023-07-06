Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС
Россияне ночью 6 июля атаковали Львов "Калибрами" − семь из десяти крылатых ракет, которые выпустили по Украине, уничтожили Воздушные силы.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Дословно Воздушные силы: "Около часа ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад".
Детали: Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных Сил смогли уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".
В результате атаки есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов.
Воздушные силы назвали удар россиян по мирному городу терактом и подчеркнули, что Украине нужны истребители F-16.
Предыстория:
- Ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку.
- В результате российского ракетного обстрела Львова по состоянию на 7 часов утра 6 июля известно о 4 погибших и 9 раненых.