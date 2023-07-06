Львов атаковали "Калибрами": 7 из 10 ракет сбили − ВС

Россияне ночью 6 июля атаковали Львов "Калибрами" − семь из десяти крылатых ракет, которые выпустили по Украине, уничтожили Воздушные силы.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "Около часа ночи противник нанес удар из акватории Черного моря. С надводных носителей и подводных лодок осуществлены пуски крылатых ракет "Калибр". Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад".

Детали: Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных Сил смогли уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

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В результате атаки есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов.

Воздушные силы назвали удар россиян по мирному городу терактом и подчеркнули, что Украине нужны истребители F-16.

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