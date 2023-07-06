Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что наемников ЧВК "Вагнер", в случае размещения на территории Беларуси, можно будет задействовать для обороны страны.

Источник: провластное белорусское информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов (ЧВК "Вагнер" - ред.). Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Беларуси востребован".

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Детали: Также белорусский диктатор заявил, что в его стране не произойдет мятежа вагнеровцев, как это произошло в России. "Как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусских властей и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации", - сказал он.

Что предшествовало:

Перед этим Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.

Он также сообщил о планах в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе "проблему вокруг Вагнера".