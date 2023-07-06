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Лукашенко собрался к Путину говорить о "Вагнере"

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 июля 2023, 11:58
Лукашенко собрался к Путину говорить о Вагнере
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе "проблему вокруг Вагнера"; в Кремле не подтвердили встречу.

Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на пресс-конференции, РИА Новости

Детали: По словам Лукашенко, они будут обсуждать в том числе "проблему вокруг Вагнера". Также речь пойдет о дальнейшем функционировании подразделения.

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Самопровозглашенный лидер Беларуси уверен, что Путин не намерен "мочить" Пригожина. Он утверждает, что тот находится на свободе.

Прямая речь:  "Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет".

Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Евгением Пригожиным - БЕЛТА) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца".

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Дополнено: В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даты и повестки дня такой встречи пока нет.

Предыстория:

  • После попытки мятежа президент РФ Владимир Путин заявил, что вагнеровцы смогут "уйти в Беларусь", то же самое якобы позволили их руководителю Евгению Пригожину.
  • Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергала эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагеря для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
  • СМИ обнародовали фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться наемники "ЧВК Вагнер".
  • Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что массовое возвращение войск Евгения Пригожина в Беларусь не планируется, "ЧВК Вагнер" будет постепенно передислоцироваться в Африку.
  • 6 июля Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.

Темы: ЛукашенкоВагнерПутинПригожин
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