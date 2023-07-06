Лукашенко собрался к Путину говорить о "Вагнере"

Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе "проблему вокруг Вагнера"; в Кремле не подтвердили встречу.

Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на пресс-конференции, РИА Новости

Детали: По словам Лукашенко, они будут обсуждать в том числе "проблему вокруг Вагнера". Также речь пойдет о дальнейшем функционировании подразделения.

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Самопровозглашенный лидер Беларуси уверен, что Путин не намерен "мочить" Пригожина. Он утверждает, что тот находится на свободе.

Прямая речь: "Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет".

Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Евгением Пригожиным - БЕЛТА) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца".

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Дополнено: В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даты и повестки дня такой встречи пока нет.

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