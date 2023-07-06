Лукашенко собрался к Путину говорить о "Вагнере"
Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе "проблему вокруг Вагнера"; в Кремле не подтвердили встречу.
Источник: Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на пресс-конференции, РИА Новости
Детали: По словам Лукашенко, они будут обсуждать в том числе "проблему вокруг Вагнера". Также речь пойдет о дальнейшем функционировании подразделения.
Самопровозглашенный лидер Беларуси уверен, что Путин не намерен "мочить" Пригожина. Он утверждает, что тот находится на свободе.
Прямая речь: "Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет".
Вчера после обеда мы разговаривали с ним (Евгением Пригожиным - БЕЛТА) по телефону и как раз обсуждали моменты дальнейших действий ЧВК "Вагнер". Он мне сказал одно: "Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца".
Дополнено: В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даты и повестки дня такой встречи пока нет.
Предыстория:
- После попытки мятежа президент РФ Владимир Путин заявил, что вагнеровцы смогут "уйти в Беларусь", то же самое якобы позволили их руководителю Евгению Пригожину.
- Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
- Государственная пограничная служба Украины опровергала эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагеря для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
- СМИ обнародовали фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться наемники "ЧВК Вагнер".
- Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что массовое возвращение войск Евгения Пригожина в Беларусь не планируется, "ЧВК Вагнер" будет постепенно передислоцироваться в Африку.
- 6 июля Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.